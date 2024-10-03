Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:46

Мартемьянов — о поражении от «Ак Барса»: «Амур» шел до конца, положение в турнирной таблице не очень завидное»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Равная игра была на протяжении двух периодов, повели в счете и стали играть по нему, но немного не получилось. Подкосило ненужное удаление, пропустили гол. Но команда шла до конца, положение в турнирной таблице не очень завидное. Благодарен парням за самоотдачу, что забили и сравняли счет, все-таки очко взяли. «Ак Барс» на ходу, очень хорошо выглядит, поэтому этот балл дорогого стоит.

Есть такая вещь, что наши нападающие чуть-чуть комплексуют, маленько переигрывают в нужный момент, когда можно завершать эпизод хорошим броском, ищут лишнюю передачу. Постоянно работаем над этим, на раскатках и тренировках голы забиваются — в игре пока нет, хоть это и не сравнить, все-таки другой уровень нервного напряжения, это и максимальная самоотдача у соперников, и усталость», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Андрей Мартемьянов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург
Троих фигурантов дела о теракта в «Крокусе» обвинили в подготовке к еще одной атаке
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
Вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже
Сегодня
Вчера
Неделя