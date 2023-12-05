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Сегодня, 01:41

Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Все решила ошибка одного игрок»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

«Авангард» сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли. Сработало то самое правило, что не забиваешь ты — забивают тебе. Физически «Амур» точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, все решила ошибка одного игрока.

Хотел бы отметить в концовке игру соперника в обороне, очень самоотверженно парни играли. Ну и, конечно, вратаря, который совершил несколько умопомрачительных сэйвов. Да, возможно сэйв Проскурякова на Коршкове — это ключевой момент игры. При этом Егора винить не в чем, он очень здорово защитника обыграл и паузу выдержал, но там вратарь блестяще, конечно, сыграл», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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