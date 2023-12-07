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Сегодня, 16:15

Мартемьянов рассказал о плохой реализации в матче с «Адмиралом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился мнением о поражении от «Адмирала» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В первом периоде «Адмирал» подавил нас своей активностью, второй остался за нами. Равная игра, но сработало то, что «Адмирал» быстрее реализовал большинство.

Мы имели преимущество «пять на три» почти две минуты и создали один момент, не забив. У нас с этим есть проблемы. Большие вопросы к пятерке, которая вышла играть впятером против троих, такую ситуацию надо решать на раз-два. Тем более у нас было почти две минуты. Это непозволительная роскошь — растрачивать такие моменты, мы могли победить только за счет этого», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» (32 очка) после 38 матчей поднялся с последнего места в Восточной конференции КХЛ. Владивостокцы занимают 11-ю строчку. «Амур» (39) идет девятым на «Востоке».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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