Мартемьянов рассказал, за счет чего «Амур» победил «Трактор»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Упорный матч. Предполагали, что соперник по большей части будет играть в атаке. Мы самоотверженно оборонялись, благодарен нашему вратарю. Все-таки, человек из ВХЛ и уверенно играет. Поймали «Трактор» на контратаках, забили голы, игра была хороша. Блокированные броски? Этого требует современный хоккей. Парни вышли заряженные, в этом компоненте я очень доволен. Сейчас победы достаются тяжело, лига подравнялась. Любой может обыграть любого. Это важный элемент современного хоккея — ловить шайбу на себя. Игры идут через день и важно, чтобы вратари были в тонусе и не сильно уставали. Это придает положительный импульс команде — приветствуются не только забитые голы, но и блокированные броски», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.