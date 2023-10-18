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Сегодня, 01:49

Мартемьянов рассказал, за счет чего «Амур» победил «Трактор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Упорный матч. Предполагали, что соперник по большей части будет играть в атаке. Мы самоотверженно оборонялись, благодарен нашему вратарю. Все-таки, человек из ВХЛ и уверенно играет. Поймали «Трактор» на контратаках, забили голы, игра была хороша. Блокированные броски? Этого требует современный хоккей. Парни вышли заряженные, в этом компоненте я очень доволен. Сейчас победы достаются тяжело, лига подравнялась. Любой может обыграть любого. Это важный элемент современного хоккея — ловить шайбу на себя. Игры идут через день и важно, чтобы вратари были в тонусе и не сильно уставали. Это придает положительный импульс команде — приветствуются не только забитые голы, но и блокированные броски», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/17/521357.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
Андрей Мартемьянов
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