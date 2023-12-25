Тренер «Амура» о победе над «Нефтехимиком»: «Сегодня фактически разыгрывалось четыре очка»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги домашнего матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).

«Упорный и напряженный матч, встречались соседи по турнирной таблице. Сегодня фактически разыгрывалось четыре очка, тоже самое будет и после завтра. Соперник очень агрессивно играет в атаке, мы кое где играли по счету. Беспокоит то, что сегодня было совершено мало бросков, в отличие от выездных матчей. В этом компоненте нам нужно прибавлять. У нас было очень много эмоций, это помешало нам сыграть более организовано. Где-то перехлестывало, желание было сумасшедшее. Надеюсь, сегодня мы выплеснули эмоции, немного остынем и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт хабаровского клуба.

Также Мартемьянов отметил игроков своей команды.

«Поздравляю Влада Барулина с первым хет-триком в КХЛ. Дай бог, чтобы парни также продолжали играть. Мы ждем, когда другие звенья «прорвет» в плане результативности. У Броадхерста простуда, надеюсь, Алекс заиграет в полную силу после нового года, мы на него очень рассчитываем. Он поможет нам, особенно в большинстве. Отмечу нашего вратаря, он сделал много сейвов, держал нас в игре. Ли на сегодня был выведен из состава. Иногда полезно посмотреть игру с трибуны», — рассказал тренер.

«Амур» набрал 44 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».