Марушев об «Ак Барсе» Билялетдинова: «Никто не хочет сделать что-то, что может расстроить тренера»

Сегодня, 14:45
Нападающий «Трактора» Максим Марушев в интервью «СЭ» вспомнил о работе с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.
— Что дали сборы с Билялетдиновым?
— Я работал с ним, еще когда ездил на предсезонку с основой за год до прихода Квартальнова. Конечно, он первоклассный тренер. Поработать с таким человеком — дорогого стоит. То же самое могу сказать и в целом про команду. Мне было интересно потренироваться с такими ребятами.
— Билялетдинов единственный тренер в карьере с такой мощной энергетикой?
— Наверное, да. Это уважаемый человек, которого слушают абсолютно все. Никто не хочет сделать что-то, что может его расстроить или заставить наорать.
С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон». На его счету 131 матч и 40 (14+26) очков. В 2020 году на драфте НХЛ россиянин был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под 215-м номером. В июле 2023-го стало известно, что Марушев подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом». Ранее он уже выступал за команды системы казанского клуба.
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