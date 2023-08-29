Бывший игрок «Вегаса» Марушев: «Тренеры говорили нам: «Хотя бы изредка говорите на английском»

Сегодня, 14:15
Нападающий «Трактора» Максим Марушев в интервью «СЭ» вспомнил о сезонах, проведенных в «Хендерсоне», фарм-клубе «Вегаса».
— У вас в «Хендерсоне» была достаточно большая русская диаспора: Дорофеев, Мироманов, Морозов, Чайка.
— Мне очень повезло, что когда я приехал в «Хендерсон», то там был Паша Дорофеев. Потом уже подъехал Даня Мироманов. Мы отыграли втроем один сезон, а чуть позже к команде присоединились Ваня Морозов и Даня Чайка. На самом деле это помогает. По крайней мере, было с кем поговорить на русском языке. Конечно, часто проводили время вместе: выбирались на ужин, играли во что-то.
Естественно, в раздевалке мы чаще говорили на русском. Вначале тренерам это было непривычно. Иногда говорили: «Вы хотя бы изредка говорите на английском». Но мы, конечно, не слушали.
— Многие североамериканские тренеры как раз и жалуются, что большое количество соотечественников мешает учить язык.
— Да, это мешало учить английский. Хотя у меня получилось его выучить. Правда, сейчас он немного забывается. Конечно, хочется поддерживать его уровень. Наверное, в ближайшее время возьму пару уроков у репетитора, чтобы не забывать его.
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