22 октября, 16:50

Mash: Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Радулов.
Фото Global Look Press

Бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов обвинил нападающего «Локомотива» Александра Радулова в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Радулов был клиентом «Транснационального банка» Кононова до 2015 года, когда у банка отозвали лицензию. После этого хоккеист потребовал возврата средств.

В качестве обеспечения долга Кононов передал Радулову во временное управление компанию «Дисконт Центр XXI». Сообщается, что компания должна была вернуться к банкиру после уплаты долга, однако Радулов в 2019 году якобы переоформил ее на своего отца.

В 2024 году Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова. По информации Mash, сейчас банкир добивается возбуждения уголовного дела в отношении Радулова.

Александр Радулов.Экс-банкир Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова

Источник: Mash на спорте
5

  • Симон Вирсаладзе

    Радулов, конечно, тот еще сухофрукт, но Mash источник-то, прямо скажем, очень сильно так себе.

    23.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    СЭ, опубликовали этот бред, пишите и опровержение...

    22.10.2025

  • rotkiv

    Нахрена тут эту дичь вообще писать

    22.10.2025

  • spartsmen

    То есть деньги не вернул, а компанию требует назад? Хотя чего тут удивительного - полковнику захарченко несколько миллиардов вернули, дочка цапка совсем не бедствует...

    22.10.2025

  • андр

    Весёлый банкир. В заключении видимо скучно.

    22.10.2025

    Александр Радулов
    Хоккей
    КХЛ
