Mash: Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов долларов

22 октября, 16:50
Бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов обвинил нападающего «Локомотива» Александра Радулова в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Радулов был клиентом «Транснационального банка» Кононова до 2015 года, когда у банка отозвали лицензию. После этого хоккеист потребовал возврата средств.
В качестве обеспечения долга Кононов передал Радулову во временное управление компанию «Дисконт Центр XXI». Сообщается, что компания должна была вернуться к банкиру после уплаты долга, однако Радулов в 2019 году якобы переоформил ее на своего отца.
В 2024 году Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова. По информации Mash, сейчас банкир добивается возбуждения уголовного дела в отношении Радулова.
Симон Вирсаладзе
Радулов, конечно, тот еще сухофрукт, но Mash источник-то, прямо скажем, очень сильно так себе.
23.10.2025
Adiоs Amigos R
СЭ, опубликовали этот бред, пишите и опровержение...
22.10.2025
rotkiv
Нахрена тут эту дичь вообще писать
22.10.2025
spartsmen
То есть деньги не вернул, а компанию требует назад? Хотя чего тут удивительного - полковнику захарченко несколько миллиардов вернули, дочка цапка совсем не бедствует...
22.10.2025
андр
Весёлый банкир. В заключении видимо скучно.
22.10.2025