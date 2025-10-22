Mash: Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов долларов

Бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов обвинил нападающего «Локомотива» Александра Радулова в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Радулов был клиентом «Транснационального банка» Кононова до 2015 года, когда у банка отозвали лицензию. После этого хоккеист потребовал возврата средств.

В качестве обеспечения долга Кононов передал Радулову во временное управление компанию «Дисконт Центр XXI». Сообщается, что компания должна была вернуться к банкиру после уплаты долга, однако Радулов в 2019 году якобы переоформил ее на своего отца.

В 2024 году Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова. По информации Mash, сейчас банкир добивается возбуждения уголовного дела в отношении Радулова.