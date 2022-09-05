Матч «Динамо» с «Ак Барсом», который пройдет 16 сентября, перенесен из Минска в Казань

Матч минского «Динамо» с «Ак Барсом», который должен пройти 16 сентября, перенесен из Минска в Казань.

«В связи с обращением минского «Динамо» о невозможности проведения домашнего матча 16 сентября на «Минск-Арене», а также по согласованию с «Ак Барсом», Лига приняла решение о переносе матча «Динамо» Минск — «Ак Барс» в Казань. В этой игре хозяином встречи будет команда из Белоруссии», — говорится в заявлении КХЛ.

Игра 16 сентября между командами пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены».