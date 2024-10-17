Матч КХЛ «Амур» — «Северсталь» начался после двухчасовой задержки

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Северсталью» в Хабаровске начался после двухчасовой задержки.

Игра должна была начаться в 12:00 по московскому времени, однако из-за проблем со льдом старт сдвинули сначала на 20 минут, затем — на 45. В конечном итоге задержка составила два часа.

Причиной сложившейся ситуации стала проблема с ледозаливочной машиной, которая нанесла повреждение ледовой поверхности.