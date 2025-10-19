Видео
19 октября, 17:17

Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» стал четвертым по результативности в истории КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игра между «Металлургом» и «Нефтехимиком» (9:6) в FONBET Чемпионате КХЛ стала четвертой по результативности в истории лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Команды забросили 15 шайб на двоих, до рекорда не хватило 2 голов — в 2009 году «Барыс» разгромил «Витязь» со счетом 11:6 в матче с 17 шайбами.

Рекордные по результативности матчи в истории КХЛ:

17 шайб — «Барыс» — «Витязь» — 11:6

15 шайб — «Витязь» — «Динамо» Минск — 9:6; «Спартак» — «Динамо» Москва — 8:7 ОТ; «Металлург» — «Нефтехимик» — 9:6

1

  • hant64

    Ну дык если бы Магнитка пустила в своём большинстве не три, а штук 6 шайб, рекорд бы побили команды. А так, не срослось...:slight_smile:

    19.10.2025

