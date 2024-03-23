Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» отменен

Четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» не состоится 23 марта, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Согласно Постановлению Мэра Москвы, в связи со страшной трагедией отменены все массовые мероприятия, намеченные на 23 и 24 марта. Запланированный на 23 марта 2024 года, четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» отменен. Игра будет перенесена на другую дату, о чем Лига сообщит дополнительно», — говорится в заявлении «Спартака».

Встреча должна была пройти 23 марта на арене «Мегаспорт» в Москве. Ранее сообщалось, что на этот матч были проданы все билеты. Счет в серии 2-1 в пользу магнитогорской команды.