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Сегодня, 22:17

Матч «Спартак» — «Динамо» стал вторым по результативности в истории КХЛ

Руслан Минаев
«Спартак» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.

Встреча стала второй в списке самых результативных игр в истории КХЛ. Также 15 шайб было заброшено в матче «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) 30 октября 2016 года.

Самую результативную игру в истории КХЛ провели «Барыс» и «Витязь» (11:6). Матч состоялся 4 января 2009 года.

Самые результативные матчи в истории КХЛ

Дата

Матч

Счет

Голы

04.01.2009

Барыс — Витязь

11:6

17

30.10.2016

Витязь — Динамо Мн

9:6

15

05.12.2023

Спартак — Динамо М

8:7 ОТ

15

17.11.2009

Витязь — Локомотив

5:9

14

07.01.2013

Металлург Нк — Барыс

6:8

14

31.08.2017

Салават Юлаев — Сочи

11:3

14

06.10.2008

Динамо Р — Динамо Мн

8:5

13

21.11.2008

Салават Юлаев — Динамо М

7:6 ОТ

13

24.12.2008

Динамо М — Барыс

7:6

13

20.10.2009

Нефтехимик — Автомобилист

7:6

13

19.01.2010

Амур — Барыс

5:8

13

08.09.2014

Авангард — Витязь

8:5

13

23.09.2016

СКА — Югра

9:4

13

21.09.2017

Спартак — Адмирал

7:6 ОТ

13

15.02.2020

Динамо Р — Динамо М

6:7 ОТ

13

20.10.2021

Сочи — Автомобилист

6:7 ОТ

13

24.11.2021

Динамо М — Трактор

7:6 ОТ

13

13.11.2022

ЦСКА — Динамо Мн

8:5

13
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