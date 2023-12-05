Сегодня, 22:17
«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.
Встреча стала второй в списке самых результативных игр в истории КХЛ. Также 15 шайб было заброшено в матче «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) 30 октября 2016 года.
Самую результативную игру в истории КХЛ провели «Барыс» и «Витязь» (11:6). Матч состоялся 4 января 2009 года.
Самые результативные матчи в истории КХЛ
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
04.01.2009
|
Барыс — Витязь
|
11:6
|
17
|
30.10.2016
|
Витязь — Динамо Мн
|
9:6
|
15
|
05.12.2023
|
Спартак — Динамо М
|
8:7 ОТ
|
15
|
17.11.2009
|
Витязь — Локомотив
|
5:9
|
14
|
07.01.2013
|
Металлург Нк — Барыс
|
6:8
|
14
|
31.08.2017
|
Салават Юлаев — Сочи
|
11:3
|
14
|
06.10.2008
|
Динамо Р — Динамо Мн
|
8:5
|
13
|
21.11.2008
|
Салават Юлаев — Динамо М
|
7:6 ОТ
|
13
|
24.12.2008
|
Динамо М — Барыс
|
7:6
|
13
|
20.10.2009
|
Нефтехимик — Автомобилист
|
7:6
|
13
|
19.01.2010
|
Амур — Барыс
|
5:8
|
13
|
08.09.2014
|
Авангард — Витязь
|
8:5
|
13
|
23.09.2016
|
СКА — Югра
|
9:4
|
13
|
21.09.2017
|
Спартак — Адмирал
|
7:6 ОТ
|
13
|
15.02.2020
|
Динамо Р — Динамо М
|
6:7 ОТ
|
13
|
20.10.2021
|
Сочи — Автомобилист
|
6:7 ОТ
|
13
|
24.11.2021
|
Динамо М — Трактор
|
7:6 ОТ
|
13
|
13.11.2022
|
ЦСКА — Динамо Мн
|
8:5
|
13