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Сегодня, 13:30

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря

Матч звезд КХЛ состоится 9 и 10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Кудашов, главный тренер ХК «Динамо».
Фото ХК «Динамо Москва»
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14-й матч всех звезд КХЛ состоится 9 и 10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Участие примут лучшие хоккеисты и тренеры лиги сезона 2023 / 2024.

Матч звезд КХЛ делится на две части: мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду) и мини-турнир по хоккею в формате «3 на 3» среди сборных команд дивизиона. В первый день праздник хоккея стартует в 16.30 по московскому времени. Второй день начнется в 16.00 мск.

В прямом эфире матч звезд КХЛ бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Следить за турниром можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Хоккей
КХЛ
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