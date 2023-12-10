Матч звезд КХЛ: смотреть трансляцию игры в прямом эфире

10 декабря, в воскресенье пройдет второй день ФОНБЕТ матча звезд КХЛ. Мини-турнир в формате «3 на 3» состоится в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Команды, разделенные на четыре дивизиона, сыграют в полуфиналах, а затем — в матче за третье место и финале. Начало запланировано на 16.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Следить за матчем всех звезд КХЛ можно на КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Также покажут турнир на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В программе второго дня запланированы выступления музыкального проекта Filatov & Karas и местной группы The Hatters.

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря