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Сегодня, 15:30

Матч звезд КХЛ: смотреть трансляцию игры в прямом эфире

Второй день матча звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев и Никита Нестеров.
Фото photo.khl.ru
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10 декабря, в воскресенье пройдет второй день ФОНБЕТ матча звезд КХЛ. Мини-турнир в формате «3 на 3» состоится в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Команды, разделенные на четыре дивизиона, сыграют в полуфиналах, а затем — в матче за третье место и финале. Начало запланировано на 16.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Следить за матчем всех звезд КХЛ можно на КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Также покажут турнир на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В программе второго дня запланированы выступления музыкального проекта Filatov & Karas и местной группы The Hatters.

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря

Хоккей
КХЛ
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