Матч звезд КХЛ: составы команд на мастер-шоу и игру в Санкт-Петербурге

Сегодня, 15:30
Матч звезд КХЛ пройдет в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Участие примут лучшие хоккеисты и тренеры лиги сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует список участников.
Тренеры: Алексей Жамнов («Спартак» / Россия), Александр Мостовой
Вратари: Никита Серебряков (СКА / Россия), Михаил Бердин («Сочи» / Россия)
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо» / Россия), Александр Никишин (СКА / Россия), Джереми Рой («Витязь» / Канада)
Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо» / Россия), Николай Голдобин («Спартак» / Россия), Павел Порядин («Спартак» / Россия), Максим Летунов («Торпедо» / Россия), Владимир Алистров (СКА / Россия), Матвей Поляков («СКА-1946» / Россия).
Тренеры: Алексей Кудашов («Динамо Москва» / Россия), Роман Широков
Вратари: Алексей Колосов («Динамо Минск» / Беларусь), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар» / Китай)
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА / Россия), Бреннан Менелл («Динамо Москва» / США, Россия), Мартин Гернат («Локомотив» / Словакия)
Нападающие: Никита Гусев («Динамо Москва» / Россия), Виталий Пинчук («Динамо Минск» / Беларусь), Ярослав Лихачёв («Локомотив» / Россия), Данил Аймурзин («Северсталь» / Россия), Никита Коростелев («Северсталь» / Россия), Владимир Михалёв («Сибирские Снайперы» / Россия).
Тренеры: Андрей Разин («Металлург» / Россия), Андрей Аршавин
Вратари: Владислав Подъяпольский («Лада» / Россия), Евгений Аликин («Автомобилист» / Россия)
Защитники: Егор Яковлев («Металлург» / Россия), Лукаш Клок («Нефтехимик» / Чехия), Дмитрий Юдин («Ак Барс» / Россия)
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс» / Россия), Семен Дер-Аргучинцев («Трактор» / Россия), Никита Гребенкин («Металлург» / Россия), Трой Джозефс («Лада» / Канада), Максим Шабанов («Трактор» / Россия), Сергей Колесников («Толпар» / Россия);
Тренеры: Михаил Кравец («Авангард» / Россия), Дмитрий Сычев
Вратари: Александр Самонов («Салават Юлаев» / Россия), Антон Красоткин («Сибирь» / Россия);
Защитники: Евгений Лисовец («Адмирал» / Беларусь), Кэмерон Ли («Амур» / Канада, Россия), Давид Скленичка («Барыс» / Чехия)
Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард» / Россия), Рид Буше («Авангард» / США), Даниил Гутик («Адмирал» / Россия), Николай Прохоркин («Сибирь» / Россия), Райли Барбер («Ак Барс» / США), Игорь Чернышов (МХК «Динамо Москва» / Россия).