Матч звезд КХЛ: время начала и где смотреть трансляцию игры 10 декабря

Второй день ФОНБЕТ матча звезд КХЛ пройдет 10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. В воскресенье состоится мини-турнир в формате «3 на 3». Команды, разделенные на четыре дивизиона, сразятся в полуфиналах, а затем — в матче за третье место и финале. Начало — 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч всех звезд КХЛ бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Следить за турниром можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Во второй день для болельщиков выступят музыкальный проект Filatov & Karas и местная группа The Hatters.

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря