Матч звезд КХЛ: время начала и где смотреть трансляцию мастер-шоу 9 декабря

Матч звезд КХЛ 2023 / 2024 пройдет с 9 по 10 декабря в городе Санкт-Петербург на территории «СКА Арены». В субботу состоится мастер-шоу, во время которого зрители увидят конкурс капитанов и состязания на силу и точность бросков.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и на своем сайте matchtv.ru покажет бесплатную видеотрансляцию мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.25 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию мероприятия также можно будет на каналах KHL и KHL Prime. Обладатели подписки «Яндекс Плюс» смогут увидеть в прямом эфире мастер-шоу в онлайн-сервисе Кинопоиск.

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Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря