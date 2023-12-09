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Сегодня, 09:00

Матч звезд КХЛ: время начала и где смотреть трансляцию мастер-шоу 9 декабря

Матч звезд КХЛ покажут 9 декабря в прямом эфире на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики на матче КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч звезд КХЛ 2023 / 2024 пройдет с 9 по 10 декабря в городе Санкт-Петербург на территории «СКА Арены». В субботу состоится мастер-шоу, во время которого зрители увидят конкурс капитанов и состязания на силу и точность бросков.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и на своем сайте matchtv.ru покажет бесплатную видеотрансляцию мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.25 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию мероприятия также можно будет на каналах KHL и KHL Prime. Обладатели подписки «Яндекс Плюс» смогут увидеть в прямом эфире мастер-шоу в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Российский рэп-исполнитель ST откроет первый день Матча звезд КХЛ сезона 2023 / 2024.

Матч звезд КХЛ: расписание и где смотреть трансляцию 9 и 10 декабря

Хоккей
КХЛ
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