Маттссон, Никишин и Светлаков названы лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей игровой недели, сообщает сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Юхан Маттссон («Автомобилист»), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,18 процента бросков при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 5 (3+2) очков в 3 играх. Никишин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Голы защитника в матчах с «Сочи» и «Северсталью» стали победными.

Лучшим нападающим выбран Андрей Светлаков (ЦСКА). Он набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах. Светлаков завершил неделю с показателем полезности «+5», его шайбы в матчах с «Сочи» и «Витязем» стали победными.

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин стал лучшим новичком недели в КХЛ. Он набрал 6 (1+5) очков в 3 матчах.