Матыцин оценил вклад Федорова в победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

«Победа получилась символичной. Хочу поздравить весь коллектив ЦСКА с очень сложной и заслуженной победой. ЦСКА сохраняет победные традиции и демонстрирует хороший пример того, что выстроенная система позволяет преодолевать трудности и достигать результата. Решающий матч тоже непросто складывался, но благодаря хорошей и профессиональной работе тренера и команды ЦСКА удалось добиться победы», — приводит ТАСС слова Матыцина.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.