Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:00

Канадский тренер Пелино — о работе с Воробьевым в ЦСКА: «Мы даже не изучали это направление»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Канадский тренер Майк Пелино в интервью «СЭ» прокомментировал совместную работу с Ильей Воробьевым.

— Болельщики в Магнитогорске уже думают, что третьим в вашем штабе должен быть Илья Воробьев. Возможно ли это?

— Это было бы замечательно, но я не знаю, как это устроено. Думаю, Илья очень занят в ЦСКА. Не уверен, есть ли у него возможность присоединиться к нам. И в том числе потому, что мы тренируем иностранную команду. Поэтому оставлю это на усмотрение КХЛ, уверен, что лига найдет лучших людей, чтобы представить легионеров на нашем турнире.

— Илья Воробьев приглашал вас в штаб ЦСКА?

— Мы с Ильей очень хорошие друзья. Мы все время общаемся и определенно хотели бы снова тренировать вместе. Но с ЦСКА не получилось, мы даже не изучали это направление.

Майк Пелино станет помощником Майка Кинэна в&nbsp;сборной мира на&nbsp;Кубке Первого канала. «Люблю слушать гимн России. Ваша страна напоминает мне родину». Тренер-чемпион из Канады счастлив приглашению из КХЛ

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Майк Пелино

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Сегодня
Вчера
Неделя