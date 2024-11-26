Тренер Пелино: «Сказал «Авангарду», что пока не могу приехать в КХЛ»

Канадский тренер Майк Пелино в интервью «СЭ» рассказал о возможной работе в КХЛ в будущем.

— Вы готовы к большой работе в КХЛ? Поступали ли вам предложения из России?

— Я получил несколько интересных звонков из разных клубов за эти годы, и я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда когда-нибудь. Но сейчас мне лучше остаться здесь, в Канаде, и быть с семьей, а что будет дальше — посмотрим.

— Правда ли, что «Авангард» связывался с вами и предлагал роль помощника в штабе?

— Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать.

— Насколько внимательно следите за КХЛ? Может быть, смотрите турнирную таблицу или обзоры игр?

— Каждый день я захожу на сайт КХЛ и остаюсь в курсе событий. В лиге до сих пор играют много моих друзей, многие тренируют. Как вы знаете, я работал с Виктором Козловым, Дмитрием Квартальновым, Сергеем Звягиным. Поэтому слежу за тем, как идут дела у их команд. И Воробьев, конечно. Просыпаясь каждое утро, я захожу на сайт КХЛ и смотрю обзоры, турнирную таблицу, лучших бомбардиров. Я до сих пор неплохо знаю КХЛ.