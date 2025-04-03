Майоров — об отмененной шайбе СКА в матче с «Динамо»: «И свои, и чужие лежат на вратаре. Как засчитывать такой гол?»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» высказался об отмененной шайбе в ворота «Динамо» после поражения СКА (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал тех, «кто принимает такие решения», отвечать за них.

«Игрок СКА упал на вратаря в площади ворот. Это как вообще? Ну? Здесь даже не блокировка, а непонятно что. Ну как засчитывать такой гол? Куча мала, там и свои, и чужие лежат на вратаре. И все это происходит в площади ворот. Поэтому я считаю, что правильно отменили шайбу», — сказал Майоров «СЭ».

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.