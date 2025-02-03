Майоров назвал «Спартак» под руководством Жамнова управляемой командой

Сегодня, 14:54
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил работу Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».
«Жамнов сейчас накапливает опыт, он, по существу, второй год работает главным тренером, и это мало для того, чтобы говорить, что он состоявшийся тренер. Очевидно, что он очень быстро впитывает все эти нюансы, у него команда абсолютно управляема», — цитирует Майорова ТАСС.
Жамнов возглавил «Спартак» 14 марта 2023 года. В минувшем сезоне команда под руководством 54-летнего специалиста вышла во второй раунд плей-офф, где уступила будущему обладателю Кубка Гагарина «Металлургу».
В нынешнем сезоне «Спартак» провел 50 матчей, набрал 65 очков и занимает 5-е место в Западной конференции.