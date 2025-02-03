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Сегодня, 14:54

Майоров назвал «Спартак» под руководством Жамнова управляемой командой

Даниил Аршавский
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил работу Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».

«Жамнов сейчас накапливает опыт, он, по существу, второй год работает главным тренером, и это мало для того, чтобы говорить, что он состоявшийся тренер. Очевидно, что он очень быстро впитывает все эти нюансы, у него команда абсолютно управляема», — цитирует Майорова ТАСС.

Жамнов возглавил «Спартак» 14 марта 2023 года. В минувшем сезоне команда под руководством 54-летнего специалиста вышла во второй раунд плей-офф, где уступила будущему обладателю Кубка Гагарина «Металлургу».

В нынешнем сезоне «Спартак» провел 50 матчей, набрал 65 очков и занимает 5-е место в Западной конференции.

Источник: ТАСС
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Хоккей
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Борис Майоров
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