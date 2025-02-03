Майоров рассказал, что в ФХР обеспокоены вопросом календаря КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, что нынешний календарь FONBET чемпионата КХЛ будет вредить сборным России после их допуска на международные турниры.

«Когда нас вернут на международные соревнования, то я не знаю, как это будет решаться. Если оставить все как есть, то это будет жуткий удар по нашим сборным. Мы тогда окажемся в одной ситуации с НХЛ. Но надо помнить, что сборная Канады на чемпионатах мира состоит из игроков НХЛ, чьи клубы уже закончили сезон. А НХЛ собирает лучших по всему миру. А нам, что, предложат собирать команду из тех игроков, кто уже вылетел?

Я знаю, что в федерации есть обеспокоенность по этому вопросу. Думаю, что будут вносить коррективы в календарь. Если нас вернут, то куда денут перерывы на этапы Евротура?» -приводит слова Майорова ТАСС.

В нынешнем сезоне каждая команда КХЛ проведет рекордное количество матчей — 68. Это связано с неучастием сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях.