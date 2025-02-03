Майоров рассказал, что в ФХР обеспокоены вопросом календаря КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, что нынешний календарь FONBET чемпионата КХЛ будет вредить сборным России после их допуска на международные турниры.
«Когда нас вернут на международные соревнования, то я не знаю, как это будет решаться. Если оставить все как есть, то это будет жуткий удар по нашим сборным. Мы тогда окажемся в одной ситуации с НХЛ. Но надо помнить, что сборная Канады на чемпионатах мира состоит из игроков НХЛ, чьи клубы уже закончили сезон. А НХЛ собирает лучших по всему миру. А нам, что, предложат собирать команду из тех игроков, кто уже вылетел?
Я знаю, что в федерации есть обеспокоенность по этому вопросу. Думаю, что будут вносить коррективы в календарь. Если нас вернут, то куда денут перерывы на этапы Евротура?» -приводит слова Майорова ТАСС.
В нынешнем сезоне каждая команда КХЛ проведет рекордное количество матчей — 68. Это связано с неучастием сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях.