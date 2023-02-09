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Сегодня, 10:34

Майоров рассказал, как его лишали звания капитана сборной СССР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, выступавшего за московский «Спартак», рассказал, как его лишили звания капитана сборной СССР по хоккею после того, как он был удален с футбольного матча среди первых команд.

«Как назначали капитаном в «Спартаке», а это было аж в 1959 году, сейчас уже не помню. В сборной были выборы игроков, я дважды через них проходил, меня выбирали, хотя было полно армейцев. В 1965 году меня убрали из капитанов — я с точки зрения спортивной общественности провинился после того, как меня в футбольном матче на «Торпедо» среди первых команд удалили с поля. И в еженедельнике «Футбол» была заметка, мол, безобразие, игрок сборной и т. д., недостойно ведет себя. У нас же в советские времена воспитанием все занимались. Из капитанов меня убрали на один сезон, а в 1966 году — снова собрание в сборной, и опять команда выбрала меня капитаном», — приводит слова Майорова ТАСС.

Вместе с московским «Спартаком» Майоров стал трехкратным чемпионом СССР, а составе национальной сборной — шестикратным чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/17003479
Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК Спартак (Москва)
Борис Майоров
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