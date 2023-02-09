Майоров рассказал, как его лишали звания капитана сборной СССР

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, выступавшего за московский «Спартак», рассказал, как его лишили звания капитана сборной СССР по хоккею после того, как он был удален с футбольного матча среди первых команд.

«Как назначали капитаном в «Спартаке», а это было аж в 1959 году, сейчас уже не помню. В сборной были выборы игроков, я дважды через них проходил, меня выбирали, хотя было полно армейцев. В 1965 году меня убрали из капитанов — я с точки зрения спортивной общественности провинился после того, как меня в футбольном матче на «Торпедо» среди первых команд удалили с поля. И в еженедельнике «Футбол» была заметка, мол, безобразие, игрок сборной и т. д., недостойно ведет себя. У нас же в советские времена воспитанием все занимались. Из капитанов меня убрали на один сезон, а в 1966 году — снова собрание в сборной, и опять команда выбрала меня капитаном», — приводит слова Майорова ТАСС.

Вместе с московским «Спартаком» Майоров стал трехкратным чемпионом СССР, а составе национальной сборной — шестикратным чемпионом мира.