Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

Майоров считает, что «Авангард» может остаться без плей-офф

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что «Авангард» может остаться без плей-офф в нынешнем сезоне.

«Чтобы рассуждать об «Авангарде» и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное. Единственное — очень удивлен, что с «Авангардом» происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф. Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», — сказал Майоров «ВсеПроСпорт».

После 26 игр в Восточной конференции омский клуб имеет в своем активе 22 очка и занимает десятую строчку турнирной таблицы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Авангард
Борис Майоров

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя