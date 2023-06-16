Майоров считает, что голкипер Федотов не готов к переезду в «Филадельфию»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров считает, что голкиперу ЦСКА Ивану Федотову не стоит продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Иван Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Это однозначно. Целый год у него не было возможности спокойно тренироваться, тем более играть. Сейчас Федотов очень далек от формы, в которой он находился до службы в армии.

Поэтому «Филадельфии» не стоит обольщаться. Сейчас это уже не тот Федотов, которого они подписывали. И, продлив с Иваном контракт, они идут на большой риск. Парню будет сложно заиграть на таком серьезном уровне после армии. Ему нужно оставаться в ЦСКА и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», — заявил Майоров RT.