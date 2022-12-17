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17 декабря, 19:31

Майоров уверен, что сборная России одержит победу над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что сборная России должна обыграть команду Белоруссии в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Думаю, в любом случае белорусов мы должны обыгрывать. Естественно, у нас более высокого уровня игроки. Что касается сегодняшнего матча, то он не очень показателен по одной простой причине: и мы, и сборная Казахстана находимся в одинаковых условиях. Потому что сборная Казахстана — это «Барыс», поэтому физические кондиции, я думаю, почти одинаковые», — приводит ТАСС слова Майорова.

Сегодня, 17 декабря, сборная России одержала победу над Казахстаном в матче Первого канала. Встреча завершилась со счетом 6:2.

18 декабря пройдет матч между российскими и белорусскими хоккеистами. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/16622397
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