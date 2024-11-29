Майоров выступил с критикой назначения Буше главным тренером «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о назначении Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезна-2025/26.

«Понятно, что у «Авангарда» серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф. Неудачные результаты — надо менять тренера. Придет другой человек со своим видением. «Авангард» в этом плане недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются управленцы и тренеры», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

«Авангард» набрал 28 очков в 29 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ.