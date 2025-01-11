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Сегодня, 07:50

Майоров — о Миронове на тренерской лавке «Спартака»: «Это их дело. Зачем лезть во внутренние дела?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал нахождение защитника «Спартака» Андрея Миронова на тренерской лавке команды в матче против СКА (5:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Ранее бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский назвал странным решение «Спартака» пригласить на тренерскую лавку 30-летнего хоккеиста.

«Это дело «Спартака», кто у них должен находиться на лавке. Надо быть внутри команды, чтобы знать ситуацию и причины, по которой Миронов находился на лавке во время матча со СКА. Зачем лезть в эти внутренние дела?! Я к Миронову отношусь, как и ко всем спартаковцам — положительно. Что Фастовский лезет в эти дела? Он должен о своих делах думать, о трудоустройстве. Миронов полон сил, хорошо влился в «Спартак». Отличный трансфер как для клуба, так и для игрока», — цитирует Майорова Legalbet.

Миронов перед началом сезона-2024/25 перешел в «Спартак» из московского «Динамо», где он был капитаном команды.

Источник: Legalbet
Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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