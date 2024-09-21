«Медовое побоище» — новое противостояние на карте КХЛ!

Концепция дерби — ярославский медведь должен был забрать башкирский мед, а уфимцы попытались сохранить национальное лакомство.

Сегодня, 21 сентября, на карте КХЛ стартовало новое тематическое противостояние — «Медовое побоище». Первый раунд дуэли между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» остался за командой Виктора Козлова. Уфимцы отыгрались со счета 0:2 по ходу матча, а в овертайме волевую победу «Салавату» принес Александр Хмелевский, который подчеркнул значимость поединка.

Дебютное «Медовое побоище» получилось уникальным. У сладкого дерби появился настоящий трофей — бочонок башкирского меда, специально изготовленный к этому матчу. Он экспонировался в фойе арены, где каждый болельщик смог с ним сфотографироваться. По итогам матча уфимский клуб сохранил трофей!

По итогам матча эксклюзивный комментарий о самой игре и об атмосфере рассказал нападающий «Салавата» Александр Шаров.

К медовому дерби FONBET выпустил линейку мерча, который можно было выиграть, пройдя специальную игру или участвуя в активностях для болельщиков. Для досуга поиграть можно и сейчас.

Также к сладкому дерби «Локомотива» и «Салавата Юлаева» была подготовлена специальная форма, в которой команды вышли на предматчевую раскатку. Она сохранила в себе основные черты концепции матча — медовые соты. И это еще не все активности. В рамках «Медового побоища» болельщики смогли поучаствовать в челленджах на льду и взять автографы у хоккейных блогеров Hockey Brothers.

Форма на матче «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Форма на матче «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Кто еще не слышал о передвижном музее «Внутри КХЛ» от Fonteam? Ярославль стал третьим городом, куда добралась выставка. Ранее окунуться в историю лиги успели в Магнитогорске и Уфе. Музей КХЛ рассказал историю выступления «Локомотива» в лиге. Гости увидели архивные фотографии, коллекцию атрибутики разных лет и прикоснулись к главному трофею — Кубку Гагарина. Каждый, кто пришел на выставку, также смог увидеться с легендами ярославцев — Ильей Гороховым и нападающим «Локомотива» Денисом Алексеевым.

Передвижной музей «Внутри КХЛ».

Одним матчем «Медовое побоище» не ограничится. Кто знает, что нам готовят клубы на ответный матч в Уфе 16 февраля?

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