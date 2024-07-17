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Сегодня, 16:08

Медведев объяснил возвращение СКА в «Ледовый дворец»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.
Фото ХК СКА
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему клуб проведет домашние матчи сезона-2024/25 в КХЛ в «Ледовом дворце».

9 июня стало известно, что на «СКА Арене» произошел пожар, в результате которого пострадала ее поверхность, часть трибуны и видеобортики. Арена была открыта в декабре 2023 года, а первый матч на новом ледовом стадионе питерцы провели 11 февраля.

«В предстоящем сезоне СКА будет играть только в «Ледовом дворце». На новой арене мы уже провели регулярные игры, матчи плей-офф. Мы понимаем, что нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков.
Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия. Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать. Потому что все прилагали усилия, чтобы переехать, и это удалось сделать в очень короткие сроки. Мы не будем действовать, сломя голову, а будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 СКА дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии. С 2022 года команду возглавляет Роман Ротенберг.

&laquo;СКА-Арена&raquo; не&nbsp;будет принимать матчи клуба в&nbsp;сезоне 2024/25. СКА не будет играть на самой большой арене в мире. Что случилось и надолго ли это?

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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