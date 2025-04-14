Медведев — о серии между сборными России и США: «В Вашингтоне — Александр Великий, а у СКА самая большая арена в мире»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» объяснил выбор Вашингтона и Санкт-Петербурга местом проведения серии матчей между сборными России и США.

«В Вашингтоне играет абсолютный рекордсмен — Александр Великий! А у СКА — самая большая хоккейная арена в мире. Поэтому проведение таких матчей было бы очень подходящим. Но дело не только в размере арены, но и в том, как организовываются хоккейные матчи СКА и сборной России в Санкт-Петербурге. Зрители чувствуют себя комфортно. Для телевизионной съемки тоже есть все условия. Даты матчей? На эту тему пока комментариев нет», — сказал Медведев «СЭ».

В пятницу, 11 апреля, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей.