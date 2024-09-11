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Сегодня, 17:02

Медведев: «Главное, что у Кузнецова горят глаза»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил выступление форварда Евгения Кузнецова в первых матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Завтра матч Кузнецова против родной команды «Трактора». Как вы оцените первые матчи Евгения за СКА? Чего ожидать от завтрашнего матча?

— Евгений привлекает большое внимание из-за того, что игрок такого уровня приехал. Это обладатель Кубка Стэнли. Надеюсь, что все помнят, какой он внес вклад в победу нашей сборной на молодежном чемпионате мира в знаменитом матче, когда наша команда проигрывала 3:0. Из того, что я вижу, он игрок высочайшего уровня. Он находится в хорошей физической форме. Главное, у него горят глаза, — сказал Медведев.

9 сентября СКА на выезде потерпел поражение от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 0:2. Команда Романа Ротенберга набрал 3 очка и опустилась на 6-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)

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