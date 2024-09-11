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Сегодня, 16:52

Медведев: «С чемпионатом России вернулись к тому, что изначально предлагали»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев подвел итоги заседания совета директоров КХЛ, состоявшегося в среду, 11 сентября.

— Поскольку материалы были очень хорошо подготовлены и были разосланы заранее, как и положено, все имели возможность ознакомиться и с финансово-экономическими параметрами, и маркетинговыми, и тем, как дополнительные средства будут распределяться для клубов, что является очень положительной тенденцией. И объемы увеличились, и критерии распределения работы. Делается комплексная оценка и каждый клуб в соответствии со своими спортивным и маркетинговым результатом получает соответствующую долю, и эти суммы составляют неплохие показатели.

Избран новый состав совета директоров. КХЛ вступает в новый этап, когда мы отделены от ФХР. Хочу напомнить, что на заре туманной юности вопрос взаимоотношений с ФХР был ключевым как раз из-за звания чемпиона России. Тогда для сохранения преемственности исторической...сейчас чемпионат проводит федерация. Ситуация изменилась. Это дает новые возможности лиге для своего спортивного и экономического развития.

— Когда вы руководили КХЛ у вас были такие мысли?

— С самого начала взаимоотношения с федераций складывались непросто. Когда лига создавалась, один из вопросов был в том, кто будет проводить чемпионат России. Была развилка: если федерация не хочет нам эти права передавать, то КХЛ будет проводить чемпионат КХЛ и разыгрывать Кубок Гагарина. Считаю, что в то время было принято мудрое решение, что все-таки новая лига разыграет свой чемпионат. Сейчас можно долго разговаривать о том, почему принято такое решение. Фактически мы вернулись к тому, что обсуждалась с самого начала, но в одну реку нельзя же войти дважды. Совершенно другие условия, в том числе международные. Поэтому я уверен, что лига от этого слабее не станет.

КХЛ в июле расторгла договор с Федерацией хоккея России (ФХР) и вышла из-под ее юрисдикции, как и из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (IIHF). Права на проведение чемпионата России перешли Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

КХЛ
Александр Медведев (руководитель)
ФХР

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