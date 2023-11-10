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Сегодня, 10:31

Медведев сообщил о полном доверии к работе Ротенберга в СКА

Виктория Кравченко
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал об отношении к главному тренеру Роману Ротенбергу на фоне череды неудач команды в КХЛ.

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих «этажах» находятся функциональные подразделения. Давать заключение о работе главного тренера еще рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — цитирует Медведева РИА «Новости».

9 ноября СКА обыграл челябинский «Трактор» (4:3 ОТ). Во время матча фанаты вывесили баннер «Система не работает». Команда Романа Ротенберга набрала 28 очков в 27 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231110/ska-1908578915.html
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
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