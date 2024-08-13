Мемориал имени Ивана Ромазана: даты проведения и состав участников турнира в Магнитогорске 2024

Мемориал Ромазана пройдет в Магнитогорске с 27 по 30 августа

Мемориал имени Ивана Ромазана в 2024 году пройдет в Магнитогорске с 27 по 30 августа. Это старейший предсезонный турнир россйского хоккея, который пройдет в 33-й раз в истории.

В турнире примут участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» — фарм-клуб «Металлурга», которому предстоит дебют в ВХЛ. Все игры пройдут на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.

Мемориал Ромазана: даты проведения и состав участников турнира в Магнитогорске 2024

27 августа

13.00, «Магнитка» — «Нефтехимик»

17.00, «Металлург» — «Салават Юлаев»

28 августа

13.00, «Салават Юлаев» — «Магнитка»

17.00, «Металлург» — «Нефтехимик»

30 августа

11.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

17.00 «Металлург» — «Магнитка»

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».