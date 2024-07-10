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Сегодня, 17:00

Мемориал Ромазана: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Мемориал Ромазана пройдет с 27 по 30 августа в Магнитогорске
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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33-й розыгрыш Мемориала Ромазана в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ состоится с 27 по 30 августа. Турнир пройдет на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске. В соревнованиях примут участие: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»). «СЭ» публикует расписание турнира.

Расписание Мемориала Ромазана-2024:

27 августа

13:00. «Магнитка» — «Нефтехимик»

17:00. «Металлург» — «Салават Юлаев»

28 августа

13:00. «Салават Юлаев» — «Магнитка»

17:00. «Металлург» — «Нефтехимик»

30 августа

11:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

17:00. «Металлург» — «Магнитка»

Предсезонный турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион чемпионата России.

«Металлург» — 14-кратный победитель Мемориала Ромазана.

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