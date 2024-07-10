Мемориал Ромазана: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Сегодня, 17:00
33-й розыгрыш Мемориала Ромазана в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ состоится с 27 по 30 августа. Турнир пройдет на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске. В соревнованиях примут участие: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»). «СЭ» публикует расписание турнира.
13:00. «Магнитка» — «Нефтехимик»
17:00. «Металлург» — «Салават Юлаев»
13:00. «Салават Юлаев» — «Магнитка»
17:00. «Металлург» — «Нефтехимик»
11:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
17:00. «Металлург» — «Магнитка»
Предсезонный турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион чемпионата России.
«Металлург» — 14-кратный победитель Мемориала Ромазана.