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Сегодня, 00:41

Менелл: «Ни разу не пожалел о получении российского гражданства»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл отметил, что не жалеет о получении российского гражданства.

— Честно говоря, когда я приехал перед прошлым сезоном в Россию, в 2022 году, то не знал, что возможно получить гражданство РФ, — цитируют «Известия» Менелла. — Но когда в клубе мне сказали о такой возможности, было это в мае или апреле 2023 года, я понял, что хочу это сделать. Раньше об этом совсем не думал. Точнее, хотел получить гражданство, но не предполагал, что на это есть шанс или что процедура не займет много времени. Исходил из того, что на это может уйти несколько лет. Но очень хотел это сделать и сразу согласился, когда в «Динамо» мне объяснили, что это можно сделать уже в этом году, и подсказали, какая здесь процедура, какие нужны документы.

— Сами довольны, что получили российское гражданство?

— Очень. Ни разу не пожалел об этом.

Менелл перебрался в московское «Динамо» в сезоне-2022/23. 27 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Менелла.

В этом сезоне 26-летний хоккеист набрал 35 (6+29) очков в 49 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Источник: https://iz.ru/1635771/aleksei-fomin/ni-razu-ne-pozhalel-chto-poluchil-rossiiskoe-grazhdanstvo
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