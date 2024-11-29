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Сегодня, 15:12

Менелл — о матче с ЦСКА: «Сложно выигрывать, когда не забиваешь»

Камила Абдурахманова
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сложно выигрывать, когда не забиваешь. У нас было достаточно моментов и попыток. Но такое случается. Где-то сопернику повезло больше. Будем работать над реализацией», — сказал Менелл Legalbet.ru

Московское «Динамо» находится на третьем месте в таблице Западной конференции, имея 41 очко. ЦСКА занимает пятую строчку с 35 баллами. 1 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет против «Барыса», а «Динамо» встретится с «Куньлунем».

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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