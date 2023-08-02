Менелл считает, что «Динамо» стало одной из сильнейших команд КХЛ

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл считает, что его команда стала одной из сильнейших команд КХЛ.

«Итогами прошлого сезона мы были очень расстроены, мы чувствовали, что должны были выступить намного лучше, но проиграли в первом раунде, — сказал Менелл ТАСС. — Сейчас все знают, что мы должны сделать большой шаг вперед. К команде присоединились очень сильные новички, думаю, мы стали одной из сильнейших команд в лиге. Все игроки и тренерский штаб осознают важность этого сезона».

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции.

В плей-офф москвичи уступили нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 2-4.