Меньшиков рассказал об игре за вторую команду «Трактора» вместе с Кузнецовым и Дадоновым

Российский хоккеист Виталий Меньшиков рассказал об игре за вторую команду «Трактора» вместе с Евгением Кузнецовым и Евгением Дадоновым.

«Женька Дадонов — отличный парень. По-моему, мы играли с ним в одной пятерке еще по «Трактор-89», да и в целом близко общались. Вообще Женю можно назвать интровертом — он мало с кем общался, у него не было тысячи друзей. Что касается хоккея, он всегда выкладывался на максимум и не умел проигрывать. Помню, как Дадонов психанул и сломал ракетку для настольного тенниса после поражения. Он всегда был заряжен на победу.

Кузнецов? Он очень весёлый парень, немного раздолбай. Они с Дадоновым абсолютно разные. Несмотря на это, Кузнецов постоянно пропадал на стадионе, тренировался днями и ночами. В общем, он был очень талантливым парнем, который жил хоккеем. Думаю, Кузнецов ещё тогда был уверен, что добьется успеха», — цитирует Меньшикова Metaratings.ru.

Меньшиков за карьеру также выступал за «Автомобилист», красноярский «Сокол», «Сибирь», «Авангард», московское «Динамо», «Трактор», «Металлург», «Адмирал», «Йокерит», «Витязь» и другие.