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Сегодня, 13:50

Меньшиков — о ротации в СКА: «Это от хорошей жизни или от плохой?»

Алина Савинова
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Бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал итог серии между петербургской командой и ЦСКА в финале Западной конференции плей-офф КХЛ (2-4).

«Ну что сказать... Снова не хватило СКА опыта, не хватило игроков, которые могли бы что-то решить. Во всех линиях были ошибки: и защитники ошибались, и нападающие не забивали. Одним словом, ЦСКА лучше был, несмотря на то что, как говорит Роман Ротенберг, у СКА работает система», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Также он поделился мнением о ротации в петербургском клубе.

«Да, ротация. Но как ее понимать? Это от хорошей жизни или от плохой? Невозможно в России найти сорок хороших хоккеистов. Кто был в СКА, все в других командах на хорошем счету, начиная от «А» — «Авангарда», где Ткачев, и заканчивая «Ц» — ЦСКА, где Плотников. Бурдасов ушел, другие ушли... Почему СКА никто не подходит? Может, в консерватории что-то надо подправить?» — добавил специалист.

В финале Кубка Гагарина встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Первый матч заключительной серии стартует 17 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-rotatsiya-ska-ot-horoshej-zhizni-ili-ot-plohoj/
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