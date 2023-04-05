Меньшиков — о серии СКА — ЦСКА: «Сама игра напоминает битву»

Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков поделился мнением о ходе серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Упорные игры, но при этом бесшабашные. Играют больше как получится: бегают, давят друг друга. Ну что сказать... Обе команды могли выиграть, проиграть, все зависит от игры вратарей, реализации большинства. Сама игра напоминает битву. Зрителю интересно такое, битком стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Также он ответил на вопрос, хватает ли ему зрелища в этой серии.

«Зрелище было, когда «Торпедо» играло. Они выигрывали, проигрывали, но это было зрелище. Интересно было смотреть. Здесь — борьба, травмы, столкновения. Посмотрите, как часто игроки на льду оказывались. Потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей. Когда играли знаменитые тройки Михайлова, Старшинова, Ларионова. Сейчас больше идет такой «навал». Желания много, но и брака много. Главное — результат. Любой ценой нужно его добиться. Наверное, зрителям нравится. В этой серии кто первый упадет, тот и проиграет», — добавил специалист.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч между СКА и ЦСКА пройдет 6 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.