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Сегодня, 13:28

Меньшиков — о серии СКА — ЦСКА: «Сама игра напоминает битву»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков поделился мнением о ходе серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Упорные игры, но при этом бесшабашные. Играют больше как получится: бегают, давят друг друга. Ну что сказать... Обе команды могли выиграть, проиграть, все зависит от игры вратарей, реализации большинства. Сама игра напоминает битву. Зрителю интересно такое, битком стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Также он ответил на вопрос, хватает ли ему зрелища в этой серии.

«Зрелище было, когда «Торпедо» играло. Они выигрывали, проигрывали, но это было зрелище. Интересно было смотреть. Здесь — борьба, травмы, столкновения. Посмотрите, как часто игроки на льду оказывались. Потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей. Когда играли знаменитые тройки Михайлова, Старшинова, Ларионова. Сейчас больше идет такой «навал». Желания много, но и брака много. Главное — результат. Любой ценой нужно его добиться. Наверное, зрителям нравится. В этой серии кто первый упадет, тот и проиграет», — добавил специалист.

На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч между СКА и ЦСКА пройдет 6 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-matchi-ska-i-tsska-bol-she-napominayut-bitvu/
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