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Сегодня, 22:57

Мэр Казани Метшин: «Слуцкий выдающийся тренер, в отличие от жующего и не уважающего традиции Знарка»

Мэр Казани раскритиковал Знарка за работу в «Ак Барсе»
Руслан Минаев
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Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу экс-наставника «Рубина» Леонида Слуцкого и раскритиковал бывшего главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады. И что самое важное — он в Казани как личность внес красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде.

В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет. Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду «Салават Юлаев». Уважай эти традиции, каким бы ты великим не был», — цитирует Метшина «Бизнес Online».

«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел в первую лигу по итогам сезона-2021/22 РПЛ. 15 ноября 51-летний специалист покинул клуб. Он работал с казанской командой с 2019 года.

2 декабря «Ак Барс» объявил, что Знарок покинул свой пост по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил команду летом 2022 года, заключив контракт на один сезон.

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/280645
КХЛ
ФК Рубин (Казань)
ХК Ак Барс
Ильсур Метшин
Леонид Слуцкий
Олег Знарок
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