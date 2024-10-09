Мерфи из «Сибири» повторил рекорд результативной серии для защитников в КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи отметился результативной передачей в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:4 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, 29-летний хоккеист повторил рекорд результативной серии для защитников, набрав очки в 10 матчах подряд (3 гола и 14 ассистов).

Рекордные серии также принадлежат Даррену Дицу («Барыс», сезон-2018/19) — 11 (4+7) очков в 10 играх, Кириллу Кольцову («Салават Юлаев», сезон-2014/15) — 15 (2+13) очков в 10 матчах и Крису Ли («Металлург», сезон-2013/14) — 13 (5+8) очков в 10 встречах.

Мерфи выступает за «Сибирь» с 2021 года. Ранее от также играл в «Ак Барсе» и «Куньлуне».