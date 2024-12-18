Меркли: «В КХЛ многие играют от обороны, меня это не напрягает»

Канадский защитник «Авангарад» Райан Меркли рассказал об особенностях российского хоккея в КХЛ и поделился ожиданиями от работы с Ги Буше.

— Мне рассказывали, что в командах Буше игроки его нередко ненавидели. Потому что он очень системный тренер с предельной структурированной игрой. Вас это не напрягает, учитывая, что вы любите относительную свободу действий?

— Нет, меня это вообще не напрягает. В КХЛ в принципе очень многие играют от обороны, откат, «трэп» в средней зоне — повсеместно. Особенно когда площадка побольше. Будем отталкиваться от структуры — отлично, не вижу проблем.

— Когда вас обменяли в «Авангард» — о чем вы думали?

— Я обрадовался. Да, после этого много чего произошло такого жесткого. Генменеджера уволили, Ги Буше появился, но это не мое дело. Легионеры «Авангарда» показали мне город, в команде ко мне отлично отнеслись, так что все прекрасно, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт»

В этом сезоне 24-летний канадец набрал 11 (2+9) очков в 25 матчах.