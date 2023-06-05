Меркулов: «Неаккредитованные агенты незаконно занимаются своей работой в России и забирают долю рынка»

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов ответил на вопрос, как в организации относятся к неаккредитованным агентам.

«Неаккредитованные агенты в наши ряды попасть не могут. Это табу. Относимся к ним крайне негативно, объясняю почему. Все агенты проходят процедуру аккредитации — сдают экзамен и платят взносы, поэтому имеют легальные основания для своей деятельности. Неаккредитованные агенты незаконно занимаются своей работой в России и забирают долю рынка», — приводит «РБ Спорт» слова Меркулова.

Ранее президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ рассказал о целях и задачах организации.