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Сегодня, 14:44

Меркулов: «Неаккредитованные агенты незаконно занимаются своей работой в России и забирают долю рынка»

Алина Савинова
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Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов ответил на вопрос, как в организации относятся к неаккредитованным агентам.

«Неаккредитованные агенты в наши ряды попасть не могут. Это табу. Относимся к ним крайне негативно, объясняю почему. Все агенты проходят процедуру аккредитации — сдают экзамен и платят взносы, поэтому имеют легальные основания для своей деятельности. Неаккредитованные агенты незаконно занимаются своей работой в России и забирают долю рынка», — приводит «РБ Спорт» слова Меркулова.

Ранее президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ рассказал о целях и задачах организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-merkulov-neakkreditovanny-e-agenty-nezakonno-zanimayutsya-svoej-rabotoj-i-zabirayut-dolyu-ry-nka/
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