«Адмирал» в серии буллитов победил «Металлург»

Сегодня, 19:27
«Металлург» на своем льду принимал «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Магнитка» повела в счете в первом периоде благодаря голу нападающего Максима Карпова.
Однако ближе к концу третьего периода гости сумели отыграться благодаря точному броску форварда Павла Шэна.
В итоге, исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала» — 1:0.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Карпов — 8 (бол., Голдобин, Керран), 13:17 — 1:0. Шэн — 3 (Сидляров, Уильямс), 54:42 — 1:1.
Победный буллит: Гутик.
Вратари: Паскуале — Серебряков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (12+7+10+5) — 31 (6+15+6+4).
Судьи: Бирин, Морозов.
12 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.